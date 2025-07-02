В первой половине 2025 года, на территории грузовых станций Юго-Восточной железнодорожной сети, было обработано примерно 1,1 миллиона тонн груза.

17:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии этого года на территории грузовых станций Юго-Восточной железной дороги было обработано примерно 1,1 млн тонн груза, что на 1,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Наибольший прирост был достигнут в обработке инертных строительных материалов – 709 тыс. тонн (+1,3% по сравнению с январем – июнем 2024 года). Объем обработки остальных грузов, включая контейнерные, составил 351,3 тыс. тонн (+0,4%).

Причиной роста объемов обработки грузов стало развитие инфраструктуры грузовых узлов и улучшение технологий их работы. В этом году на станции Придача (Воронеж) был запущен специализированный контейнерный погрузчик-ричстакер, способный перемещать до 45 тонн груза в контейнерах. Эффективность этого ричстакера в 3 раза выше, чем у козлового крана. К увеличению объемов обработки грузов также способствуют различные сервисы: «ЦМ-Экспедитор», «ЦМ-Брокер», «Мастер погрузки».

Отметим, что на терминалах ЮВЖД предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление перевозочных документов, услуги по очистке/промывке вагонов, таможенное оформление.

Цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями постоянно улучшается. Сейчас каждый клиент магистрали на сайте ОАО «РЖД» может удаленно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.