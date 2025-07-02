Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года, на территории грузовых станций Юго-Восточной железнодорожной сети, было обработано примерно 1,1 миллиона тонн груза.

2025-07-02 17:26
В первой половине 2025 года, на территории грузовых станций Юго-Восточной железнодорожной сети, было обработано примерно 1,1 миллиона тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии этого года на территории грузовых станций Юго-Восточной железной дороги было обработано примерно 1,1 млн тонн груза, что на 1,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Наибольший прирост был достигнут в обработке инертных строительных материалов – 709 тыс. тонн (+1,3% по сравнению с январем – июнем 2024 года). Объем обработки остальных грузов, включая контейнерные, составил 351,3 тыс. тонн (+0,4%).

Причиной роста объемов обработки грузов стало развитие инфраструктуры грузовых узлов и улучшение технологий их работы. В этом году на станции Придача (Воронеж) был запущен специализированный контейнерный погрузчик-ричстакер, способный перемещать до 45 тонн груза в контейнерах. Эффективность этого ричстакера в 3 раза выше, чем у козлового крана. К увеличению объемов обработки грузов также способствуют различные сервисы: «ЦМ-Экспедитор», «ЦМ-Брокер», «Мастер погрузки».

Отметим, что на терминалах ЮВЖД предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление перевозочных документов, услуги по очистке/промывке вагонов, таможенное оформление.

Цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями постоянно улучшается. Сейчас каждый клиент магистрали на сайте ОАО «РЖД» может удаленно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru