В июне 2025 года с платформ и станций Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 3,3 миллиона пассажиров.

2025-07-02 14:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим статистическим данным, в июне 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 3,3 млн пассажиров. Это на 3,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из этого числа 2,5 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+3,7%), а 0,8 млн в дальних поездках (+2,8%). Общий пассажиропоток в июне 2025 года достиг 810 млн пасс.-км, что на 2,3% больше, чем в июне 2024 года.

За первое полугодие (с января по июнь) 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 16,2 млн пассажиров. Это на 2,5% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из этого числа 12,1 млн пассажиров отправились в пригородном сообщении (+2,8%), а 4,1 млн в дальних поездках (+1,6%). Общий пассажиропоток на Свердловской железной дороге с начала 2025 года увеличился на 1,8% и составил 4,2 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

