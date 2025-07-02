"Экспресс Чайковский" начал свое движение накануне фестиваля искусств в Удмуртии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2 июля 2025 года туристический ретро-поезд на паровой тяге "Чайковский экспресс" начал свои летние поездки по маршруту Ижевск - Воткинск. Эти рейсы совпадают с 68-м фестивалем искусств "На Родине П. И. Чайковского", который будет проходить в нескольких городах Удмуртской Республики с 3 по 6 июля.

Поезд совершит 10 рейсов с 2 по 6 июля и с 9 по 13 июля, перевозя 1,2 тыс. пассажиров. Ретропоезд отправится из Ижевска в 08:37 и прибудет в Воткинск в 09:53, а обратный рейс начнется в 16:55 и закончится в Ижевске в 18:15. Время указано местное.

Горьковская железная дорога вместе с ППК "Содружество" возобновили движение "Чайковского экспресса" в честь 185-летия со дня рождения знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Экскурсионный маршрут из Ижевска в Воткинск стал популярным туристическим направлением и символом Удмуртии. "Чайковский экспресс" предлагает посетителям "путешествие во времени" и возможность окунуться в эпоху классической музыки, торжественных балов и старинных усадеб.

Во главе тематического поезда - легендарный паровоз серии Л. В салоне комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей ждет театрализованная программа и классическая музыка. Проводники одеты в форму конца XIX века, а предметы интерьера подобраны у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы посетят город Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе посетителей ждет театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов - рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

В дополнение, посетители примут активное участие в обучающем занятии по бальным танцам XIX столетия и насладятся живым исполнением романсов. В рамках тура предусмотрено посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.