Новый грузовой путь из Нижегородской области до Дальнего Востока был установлен Горьковской железнодорожной компанией.

09:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый грузовой контейнерный поезд был отправлен Горьковской железной дорогой со станции Доскино в Нижегородской области до станции Красная Речка в Хабаровском крае по новому маршруту.

Поезд состоит из 71 вагона, загруженного различными товарами: продуктами питания, строительными материалами, бумагой и т.д. Ожидается, что доставка груза из Нижегородской области в Хабаровский край займет 14 дней. Предполагается, что отправка контейнерных поездов между этими станциями станет регулярной.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, подчеркнул, что новый маршрут даст возможность производителям из Нижегородской области и соседних регионов расширить свои рынки сбыта, включая экспорт.

«Этот маршрут будет популярен среди компаний, которые хотят снизить свои логистические затраты и улучшить качество обслуживания клиентов. Грузоперевозки станут более доступными и эффективными», - заявил Сергей Дорофеевский.

Запуск нового контейнерного поезда был организован в соответствии с соглашением с компанией «FESCO», подписанным на международной выставке TransRussia–2025 в марте. Подобный совместный маршрут также работает на терминально-логистическом центре «Тихорецкая» в Казани, куда прибывают поезда из Владивостока с товарами для населения из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.