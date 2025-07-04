Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В отпускном доме для локомотивных команд, расположенном на территории станции Жигулевское море, начал свою работу новый корпус.

2025-07-04 16:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4 июля на станции Жигулевское море Куйбышевской железной дороги был торжественно открыт после капитального ремонта дом отдыха для локомотивных бригад - это современный комплекс, предназначенный для комфортного проживания и отдыха машинистов и их помощников.

В здании установлены комнаты для отдыха и приема пищи, а также номера гостиничного типа, где одновременно могут проживать 39 сотрудников. Для максимального комфорта работников все помещения оборудованы современной мягкой мебелью, сплит-системами и ванными комнатами.

«Машинисты проводят большую часть своей жизни в пути, поэтому наша задача - обеспечить комфортные условия для их работы и отдыха, ведь качественный отдых, как известно, - это залог безопасности движения поездов», - заявил на открытии Вячеслав Дмитриев.

Капитальный ремонт здания дома отдыха для локомотивных бригад проводился в течение года. За это время была заменена кровля, обновлены системы канализации, водоснабжения и отопления, выполнен демонтаж внутренних конструкций, полная перепланировка, ремонт и оснащение всех помещений.

Станция Жигулевское Море является одним из ключевых погрузочных терминалов на Куйбышевской железной дороге, работу которого каждый день обеспечивают 26 локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

