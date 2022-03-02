На Красноярской железной дороге в праздничные дни марта будет действовать специальное расписание пригородных поездов

На выходные дни, приуроченные к 8 марта, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание электропоездов, курсирующих по Красноярской железной дороге.

Движение будет организовано по следующей схеме:

в пятницу, 4 марта, пригородные поезда будут курсировать по расписанию четверга;

в субботу, 5 марта, – по расписанию пятницы кроме поезда Красноярск – Ачинск – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 08:47, отправление со станции Ачинск в 14:34), который в этот день не назначен;

в воскресенье, 6 марта, и понедельник, 7 марта, пригородные поезда будут курсировать по расписанию субботы;

во вторник, 8 марта, будет действовать расписание воскресенья.

Изменения не коснутся маршрутов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Боготол – Чернореченская в Красноярском крае, а также электропоездов Абаканского региона КрасЖД (Хакасия, Кемеровская область).

На наиболее популярных направлениях в праздничные дни количество вагонов в пригородных поездах будет увеличено с 4 до 8.

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.