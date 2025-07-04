Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковском направлении трудятся близко к 1,2 тыс. учащихся в роли проводников

2025-07-04 14:15
В текущем летнем сезоне около 1,2 тыс. студентов стали проводниками пассажирских вагонов на Горьковской железной дороге.

В Нижнем Новгороде к их числу присоединились примерно 200 студентов, включая обучающихся в ННГУ имени Лобачевского, НГПУ имени Козьмы Минина и НГТУ имени Р. Е. Алексеева.

В Казани на должность проводника вышли 410 студентов, в Ижевске – 450, в Кирове – 100. Также планируется набрать еще около 200 студентов для работы на других маршрутах.

Студенческие бригады проводников в основном работают в пассажирских поездах дальнего следования, которые следуют в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Новороссийск, на Имеретинский курорт и в Воркуту. Их деятельность контролируют опытные наставники из числа профессиональных проводников.

Все кандидаты проходят специализированные подготовительные курсы, включающие теоретические занятия и практику. Для получения разрешения на работу они должны успешно сдать экзамен и пройти медицинскую проверку.

Проект реализуется при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания» и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

