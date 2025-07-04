В первом полугодии 2025 года на Северной трассе заметно уменьшилось число аварий на железнодорожных переездах.

12:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года было замечено снижение количества аварий на железнодорожных переездах, находящихся в зоне действия Северной железной дороги. С января по июнь 2025 года было зафиксировано 9 аварий, в результате которых получили травмы 7 человек. Для сопоставления: в тот же период 2024 года на переездах Северной железнодорожной линии произошло 11 аварий.

По итогам полугодия наибольшее количество автомобильных инцидентов зарегистрировано в Ивановской области (4). Одно из них, случившееся 4 июня на станции Савино, привело к смерти водителя.

В Республике Коми, Костромской и Архангельской областях было допущено по одному ДТП с начала года. В Ярославской области произошло 2 ДТП, в Вологодской области инцидентов не отмечено.

Причинами происшествий стали грубые нарушения ПДД водителями, которые пытались пересечь железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие сигналы светофора и игнорирование дорожных знаков.

Северная железная дорога призывает водителей строго соблюдать ПДД. Нарушение этих правил не только опасно для здоровья и жизни водителя, но и представляет угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад. ДТП также приводят к финансовым убыткам для железной дороги, связанным с повреждением подвижного состава и инфраструктуры.

С целью увеличения безопасности движения поездов и предотвращения ДТП на перекрестках автодорог и железнодорожных путей, железнодорожники реализуют комплексную программу, включающую мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности. Особое внимание уделяется проведению регулярной просветительской работы с водителями, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.