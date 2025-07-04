С 8 июля 2025 года будет изменено расписание движения электропоездов на западе Красноярского края по Красноярской железнодорожной сети.

12:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 8 июля по 1 августа 2025 года изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на Красноярской железнодорожной магистрали, которые обслуживают западные районы Красноярского края.

В эти дни по вторникам и пятницам следующие электропоезда не будут выполнять рейсы:

Чернореченская – Красноярск (отходит из Чернореченской в 06:47);

Красноярск – Красная Сопка – Красноярск;

Минино – Красноярск (отходит из Минино в 08:01);

Кача – Красноярск (отходит из Качи в 11:08).

Два утренних поезда из Дивногорска до Минино и Зеледеево в эти дни будут следовать только до станции Красноярск.

Поезд Красноярск-Северный – Кача (отходит со станции Красноярск-Северный в 08:19) будет двигаться только по городскому маршруту Красноярск-Северный – Бугач – Красноярск.

В пятницу отменяется дневной электропоезд Снежница – Красноярск, а маршрут утреннего пригородного поезда Базаиха – Снежница будет сокращен до станции Красноярск.

Пассажиры западной пригородной зоны КрасЖД смогут воспользоваться дополнительным электропоездом Чернореченская – Красноярск (отходит с начальной станции в 11:40). Этот поезд будет добавлен в расписание по вторникам и пятницам.

Изменения в расписании связаны с проведением работ по обновлению инфраструктуры на участке Транссиба Минино – Бугач. В теплые месяцы здесь планируется капитальный ремонт пути и замена стрелочных переводов.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.