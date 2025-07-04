Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июнь 2025 года, Горьковская железная дорога обслужила свыше 19,2 млн пассажиров.

2025-07-04 11:09
С января по июнь 2025 года с вокзалов и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено свыше 19,2 млн пассажиров, что на 1,6% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них около 4,4 млн отправились в дальние поездки (+1,3%), а более 14,8 млн в пригородные (+1,7%).

За полугодие пассажирооборот превысил 5 млрд пасс.-км (+1,2%), включая более 4,3 млрд пасс.-км в дальних поездках (+1%) и 698 млн пасс.-км в пригородном транспорте (+2,5%).

В июне 2025 года на Горьковской железной дороге было отправлено свыше 3,8 млн пассажиров (такой же уровень как и в прошлом, високосном, году), включая 872 тыс. в дальних поездках (+2,5%) и почти 3 млн в пригородном транспорте (такой же уровень как и в 2024 году).

Пассажирооборот в июне составил около 1,1 млрд пасс.-км (+1,5%), включая 920 млн пасс.-км в дальних поездках (+1,7%) и более 139 млн пасс.-км в пригородном транспорте (+0,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

