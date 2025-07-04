Движение по участку БАМа между Уктуром и Кенаем в Хабаровском крае возобновлено.

09:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение по новым железнодорожным путям на участке Уктур – Кенай в Хабаровском крае было открыто на ДВЖД. Это стало возможным после завершения модернизации перегона Уктур – Аксака и его соединения с участком Аксака – Кенай, построенным в апреле 2025 года. Общая длина объединенного перегона после закрытия разъезда Аксака превышает 21 км.

В процессе работ было уложено 10,8 км новых путей. На участке, пролегающем вдоль реки Гур и пересекающем реку Холойка, были построены 3 моста. Для защиты инфраструктуры от паводков были оборудованы отводные канавы и кюветы, а также реконструированы 3 водопропускные трубы.

Для прокладки пути через отроги Сихотэ-Алинь и выравнивания рельефа было переработано более 392 тыс. кубометров грунта.

ОАО «РЖД» придает большое значение сохранению окружающей среды, поэтому после завершения работ на участке Уктур – Аксака, железнодорожники планируют выпустить более 13,5 тыс. мальков кеты и калуги в местные реки, а также посадить 550 саженцев березы плосколистной.

Новый объединенный перегон направлен от Комсомольска-на-Амуре к тихоокеанским портам Ванино и Советской Гавани. Развитие инфраструктуры увеличит провозную способность линии и способствует увеличению грузовых перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.