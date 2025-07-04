За период с января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн груза.

С января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В частности, было перевезено:
Грузооборот за период с января по июнь увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг более 122,3 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 153,8 млрд тонно-км (+2,2%).
В июне на станциях ДВЖД было погружено 5,8 млн тонн грузов, что на 6,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.
Грузооборот в июне составил около 19,6 млрд тарифных тонно-км (на уровне предыдущего года), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 24,8 млрд тонно-км (+1,4%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.