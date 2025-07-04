Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн груза.

2025-07-04 09:53
За период с января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

  • 17,4 млн тонн каменного угля (снижение на 4,6% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • 3,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 7%);
  • 1,6 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 13,9%);
  • 1,4 млн тонн лесных грузов (снижение на 6,4%);
  • 994,6 тыс. тонн строительных грузов (снижение на 35,7%);
  • 531,3 тыс. тонн руды цветных металлов и серного сырья (рост в 4,8 раза);
  • 444,8 тыс. тонн черных металлов (снижение на 3%);
  • 269,3 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (на уровне предыдущего года);
  • 84,5 тыс. тонн зерна (рост на 20,9%).

Грузооборот за период с января по июнь увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг более 122,3 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 153,8 млрд тонно-км (+2,2%).

В июне на станциях ДВЖД было погружено 5,8 млн тонн грузов, что на 6,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот в июне составил около 19,6 млрд тарифных тонно-км (на уровне предыдущего года), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 24,8 млрд тонно-км (+1,4%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru