За период с января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн груза.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 35,7 млн тонн грузов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

17,4 млн тонн каменного угля (снижение на 4,6% по сравнению с январем – июнем 2024 года);

3,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 7%);

1,6 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 13,9%);

1,4 млн тонн лесных грузов (снижение на 6,4%);

994,6 тыс. тонн строительных грузов (снижение на 35,7%);

531,3 тыс. тонн руды цветных металлов и серного сырья (рост в 4,8 раза);

444,8 тыс. тонн черных металлов (снижение на 3%);

269,3 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (на уровне предыдущего года);

84,5 тыс. тонн зерна (рост на 20,9%).

Грузооборот за период с января по июнь увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг более 122,3 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 153,8 млрд тонно-км (+2,2%).

В июне на станциях ДВЖД было погружено 5,8 млн тонн грузов, что на 6,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот в июне составил около 19,6 млрд тарифных тонно-км (на уровне предыдущего года), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - около 24,8 млрд тонно-км (+1,4%), сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.