Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Персонал Железной дороги Забайкалья организовал мероприятие по безопасности на территории спортивного лагеря «Байрус», расположенного недалеко от Читы.

2025-07-04 09:47
Персонал Железной дороги Забайкалья организовал мероприятие по безопасности на территории спортивного лагеря «Байрус», расположенного недалеко от Читы.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Забайкальской железнодорожной компании и Читинского отделения транспортной полиции МВД России организовали обучающую сессию по безопасности для молодых атлетов в загородном спортивном лагере "Байрус". Во время обучающего мероприятия, дети повторили основные правила безопасного поведения на железной дороге и проверили свои знания, ответив на вопросы быстрой викторины. Победитель, который набрал больше всего баллов за правильные ответы, получил полезный подарок - спортивную сумку для поездок на соревнования.

Для наглядности был показан обучающий видеоролик о подростке, который попал в беду, потому что слушал музыку в наушниках, переходя железнодорожные пути. Дети также с интересом обсудили истории лучших плакатов из передвижной выставки "Безопасная дорога".

В конце сессии, кинолог транспортной полиции вместе со служебной собакой Жарком продемонстрировали процедуру обнаружения взрывчатых материалов, оружия и наркотиков.

Во время летних школьных каникул, Забайкальская железнодорожная компания регулярно проводит информационные мероприятия в летних лагерях Забайкальского края и Амурской области, а также проверки в местах незаконного перехода через железнодорожные пути. С 2 июня профилактическая работа усилилась в рамках десятидневной акции "Железная дорога: твой безопасный путь".

Забайкальская железнодорожная компания напоминает:

  • железнодорожные пути следует переходить только в специально отведенных для этого местах, используя пешеходные мосты, туннели, переезды;
  • на станциях, где нет мостов и туннелей, гражданам следует переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах с указателями "Переход через пути";
  • ходить по железнодорожным путям строго запрещено;
  • при переходе через железнодорожные пути не следует использовать наушники и мобильные телефоны, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru