Персонал Железной дороги Забайкалья организовал мероприятие по безопасности на территории спортивного лагеря «Байрус», расположенного недалеко от Читы.

09:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Забайкальской железнодорожной компании и Читинского отделения транспортной полиции МВД России организовали обучающую сессию по безопасности для молодых атлетов в загородном спортивном лагере "Байрус". Во время обучающего мероприятия, дети повторили основные правила безопасного поведения на железной дороге и проверили свои знания, ответив на вопросы быстрой викторины. Победитель, который набрал больше всего баллов за правильные ответы, получил полезный подарок - спортивную сумку для поездок на соревнования.

Для наглядности был показан обучающий видеоролик о подростке, который попал в беду, потому что слушал музыку в наушниках, переходя железнодорожные пути. Дети также с интересом обсудили истории лучших плакатов из передвижной выставки "Безопасная дорога".

В конце сессии, кинолог транспортной полиции вместе со служебной собакой Жарком продемонстрировали процедуру обнаружения взрывчатых материалов, оружия и наркотиков.

Во время летних школьных каникул, Забайкальская железнодорожная компания регулярно проводит информационные мероприятия в летних лагерях Забайкальского края и Амурской области, а также проверки в местах незаконного перехода через железнодорожные пути. С 2 июня профилактическая работа усилилась в рамках десятидневной акции "Железная дорога: твой безопасный путь".

