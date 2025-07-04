5 июля на протяжении одного дня будет изменено расписание движения двух пригородных поездов, следующих по западному маршруту Красноярской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с работами по обновлению инфраструктуры 5 июля 2025 года произойдут изменения в расписании двух электричек на западном маршруте Красноярской железнодорожной сети.

Так, пригородный поезд, следующий из Чернореченская в Зыково, отправится на 7 минут раньше обычного времени, в 15:18 вместо 15:25. Измененное расписание будет действовать до станции Минино, после чего поезд вернется к обычному графику: отправление с Минино в 18:01, прибытие в Зыково в 19:49.

Электричка Красноярск – Чернореченская отправится на 44 минуты позже обычного времени. Отправление из Красноярска в 16:31 (вместо 15:47), прибытие на станцию Чернореченская в 19:50 (вместо 19:05).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» признаются виновными в возможных неудобствах для пассажиров и просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Для уточнения расписания можно обратиться по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.