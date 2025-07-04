На железнодорожной линии Красноярска идет кампания «Железная дорога: твой надежный маршрут»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На железнодорожной магистрали Красноярска началась предупредительная кампания «Железная дорога: твой безопасный путь», цель которой - предотвращение аварий в зоне движения поездов.

Главной причиной таких происшествий является несоблюдение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. В большинстве случаев травмы людей происходят при переходе через пути перед приближающимся поездом.

Во время кампании специалисты магистрали вместе с сотрудниками транспортной полиции будут проводить проверки на так называемых «народных» тропах, где часто нарушаются пешеходами правила безопасности.

Также, во всех регионах, где присутствует КрасЖД (Красноярский край, Хакасия, частично Кемеровская и Иркутская области), к работе по информированию и просвещению, направленной на улучшение культуры безопасности, присоединятся представители местных властей и общественных организаций.

Кампания «Железная дорога: твой безопасный путь» продолжится до 11 июля. Она является одной из многих профилактических мер, которые постоянно проводятся на Красноярской магистрали.

Стоит отметить, что с начала 2025 года на территории КрасЖД из-за нарушения правил безопасности получили травмы 14 человек (за аналогичный период в 2024 году – 26). Большинство аварий произошли при попытке перехода через пути перед приближающимся поездом.

Красноярская железная дорога призывает: будьте внимательны и осторожны, транспорт – это источник повышенной опасности! Остановить движущийся поезд быстро невозможно: даже при экстренном торможении его тормозной путь может достигать 1 км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.