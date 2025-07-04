Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные поезда для посетителей фестивалей «Тайны горы Крестовой» и «Небесная ярмарка» были установлены на Свердловской железной дороге в Пермском крае.

2025-07-04 09:12
Дополнительные пригородные поезда были назначены Свердловской железной дорогой для участников фестивалей «Тайны горы Крестовой» в Губахе и «Небесная ярмарка» в Кунгуре, которые состоятся в ближайшие выходные.

5 и 6 июля для посетителей театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» будет работать комфортабельная электричка № 7136/7135 Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2. На станции Углеуральская пассажиров будет ожидать автобус до автостанции в Губахе. Расписание автобуса согласовано со временем прибытия и отправления поезда.

Расписание движения электрички разработано так, чтобы утром жители Перми могли прибыть к началу мероприятия, а вечером вернуться домой. Отправление со станции Пермь-2 в 08:50 по местному времени, обратно со станции Углеуральская – в 00:45. Время в пути – 2 часа 35 минут. Предусмотрены остановки на станциях и о. п. Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная и Левшино.

В ночь с 5 на 6 июля для посетителей праздника воздухоплавания «Небесная ярмарка» назначен дополнительный пригородный поезд № 7167 Кишерть – Кунгур – Пермь-2. На нем все желающие смогут добраться до дома после завершения церемонии открытия фестиваля. Отправление из Кишерти в 00:30, из Кунгура – в 00:52, прибытие на станцию Пермь-2 – в 02:49. Остановки: Шпальник, Иренский, Ергач, Кукуштан, Юг, Мулянка, Ферма, Липовая Гора, Бахаревка, о. п. 1436 км. Для удобства пассажиров по маршруту будет курсировать увеличенный восьмивагонный состав.

Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК). Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания ППК, а также в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

