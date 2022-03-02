Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Калининградской железной дороги изменяется с 5 по 8 марта

2022-03-02 12:13
В связи с переносом выходного дня с 5 на 7 марта в ближайшую субботу все пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня.

С 6 по 8 марта действует расписание выходного дня. В частности, на Мамоновском и Багратионовском направлениях дороги назначены утренние и дневные поезда, которые будут курсировать с остановками на так называемых дачных станциях.

Обращаем внимание, что утренний рельсобус из Советска в Калининград будет отправляться в субботу и воскресенье, вечерний из Калининграда в Советск – в субботу и во вторник. При этом вечерний «студенческий» поезд Советск – Калининград в ближайшее воскресенье отменен и назначен на вторник, 8 марта.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. 

