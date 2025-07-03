Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Куйбышева в преддверии начала Всероссийского фестиваля бардовской песни, который пройдет на Мастрюковских озерах, запланирован запуск туристического ретро-поезда под названием «Грушинский экспресс».

2025-07-03 09:47
На железнодорожной линии Куйбышева в преддверии начала Всероссийского фестиваля бардовской песни, который пройдет на Мастрюковских озерах, запланирован запуск туристического ретро-поезда под названием «Грушинский экспресс».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В честь открытия Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, на Куйбышевской железнодорожной линии будет запущен туристический ретропоезд "Грушинский экспресс". Поезд будет следовать по маршруту Самара - станция имени Валерия Грушина - Тольятти.

Торжественное отправление "Грушинского экспресса" запланировано на 11:00 (по местному времени) 4 июля 2025 года с первой платформы вокзала Самара. Для пассажиров ретропоезда барды начнут выступать уже на платформе в 10:40, до отправления поезда. Во время пути также предусмотрен концерт бардов с вагона-сцены, аудиотрансляция которого будет доступна во всем составе. По прибытии на станцию имени Грушина также запланированы выступления бардов.

Исторический пригородный поезд будет работать на протяжении всего Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, который пройдет с 4 по 6 июля 2025 года.

В дни фестиваля, помимо "Грушинского экспресса", до станции имени Валерия Грушина будут ходить обычные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка". По пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, станция имени Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море.

Билеты можно купить в любой пригородной кассе АО "Самарская пригородная пассажирская компания" или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru