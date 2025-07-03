На железнодорожной линии Куйбышева в преддверии начала Всероссийского фестиваля бардовской песни, который пройдет на Мастрюковских озерах, запланирован запуск туристического ретро-поезда под названием «Грушинский экспресс».

В честь открытия Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, на Куйбышевской железнодорожной линии будет запущен туристический ретропоезд "Грушинский экспресс". Поезд будет следовать по маршруту Самара - станция имени Валерия Грушина - Тольятти.

Торжественное отправление "Грушинского экспресса" запланировано на 11:00 (по местному времени) 4 июля 2025 года с первой платформы вокзала Самара. Для пассажиров ретропоезда барды начнут выступать уже на платформе в 10:40, до отправления поезда. Во время пути также предусмотрен концерт бардов с вагона-сцены, аудиотрансляция которого будет доступна во всем составе. По прибытии на станцию имени Грушина также запланированы выступления бардов.

Исторический пригородный поезд будет работать на протяжении всего Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, который пройдет с 4 по 6 июля 2025 года.

В дни фестиваля, помимо "Грушинского экспресса", до станции имени Валерия Грушина будут ходить обычные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка". По пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, станция имени Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море.

Билеты можно купить в любой пригородной кассе АО "Самарская пригородная пассажирская компания" или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.