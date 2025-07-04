Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по трем маршрутам Московской железной дороги и БМО, ожидаются с 5 июля 2025 года в связи с улучшением инфраструктуры.

2025-07-04 11:41
С 5 июля изменится график некоторых пригородных поездов, следующих по Павелецкому, Киевскому и Казанскому направлениям, а также по Большому кольцу МЖД. Это связано с работами по улучшению инфраструктуры на участках Кресты – Бекасово-Сортировочное, Кресты – Сандарово, Домодедово – Белые Столбы, Бирюлево-Товарная – Домодедово, а также на станциях Куровская и Латышская.

Большое кольцо МЖД:

5, 6 и 13 июля на участке Кресты – Бекасово-Сортировочное с 08:30 до 12:30 будут проводиться работы на путях. 10 июля в те же часы на участке Кресты – Сандарово запланированы ремонтные работы и модернизация контактной сети. В связи с этим, некоторые пригородные поезды, следующие по этим направлениям, временно исключены из расписания.

Павелецкое направление:

8 июля с 00:30 до 04:30 и 18 июля на участке Бирюлево-Товарная – Домодедово будут проводиться ремонтные работы, во время которых движение по 1 пути будет приостановлено. На участке Домодедово – Белые Столбы 22, 23 и 25 июля в эти часы планируется модернизация контактной сети. В связи с этим, в расписание пригородных электропоездов внесены изменения: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а некоторые поезды временно исключены из расписания.

Казанское направление:

8 июля на станции Куровская с 06:40 до 16:40 планируется замена стрелочного перевода. В связи с этим, в расписание внесены корректировки: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а некоторые поезда временно исключены из расписания.

Киевское направление:

На период с 23 по 24 июля, с 21:30 до 07:30, на станции "Латышская" будут проходить работы по замене стрелочного перевода. В это время, движение между станциями "Латышская" и "Ворсино" будет осуществляться по одному пути в обратном направлении. Это может повлечь изменения в расписании некоторых пригородных электричек дальних маршрутов, включая время отправления и прибытия в конечный пункт, а также исключение некоторых поездов из расписания.

Администрация Московской железной дороги просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

