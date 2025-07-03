Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года на Калининградской железнодорожной линии было перевезено свыше 677 тысяч тонн груза.

2025-07-03 09:52
С января по июнь 2025 года на Калининградской железнодорожной линии было загружено и отправлено свыше 677 тыс. тонн разнообразных грузов.

В частности, было загружено:

  • жмыха – 369 тыс. тонн (снижение на 41,8% по сравнению с I полугодием 2024 года);
  • зерновых – 94,3 тыс. тонн (увеличение на 26,5%);
  • строительных материалов – 89,5 тыс. тонн (прирост на 3%);
  • химических и минеральных удобрений – 64,5 тыс. тонн (рост в 2,4 раза).

За полугодие грузооборот достиг 421,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 538,5 млн тарифных тонно-км.

В июне на Калининградской железной дороге было загружено и отправлено 142,2 тыс. тонн различных грузов. Грузооборот составил 67,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 84 млн тарифных тонно-км, отметила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

