На Горьковском железнодорожном участке стартовал рабочий семестр студенческих бригад из Нижнего Новгорода

2025-07-03 09:19
Начался Всероссийский трудовой семестр студенческих бригад железнодорожного транспорта на Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде.

Торжественное открытие осуществил генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров через видеоконференцию. Он пожелал студентам-участникам отрядов успеха в их предстоящей работе на железной дороге.

Студенты из Нижегородской области будут работать на объектах пассажирского и железнодорожного транспорта. Они будут выполнять обязанности проводников, строителей, сотрудников локомотивного отдела, рельсовых монтеров и помощников машиниста. Для их комфортного пребывания подготовлены удобные комнаты для отдыха и проживания, а также предусмотрено горячее питание и медицинское обслуживание.

Напомним, что Горьковская магистраль систематически проводит ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации и подготовку будущих сотрудников. Это включает регулярные встречи руководства железной дороги со студентами специализированных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

