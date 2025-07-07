Музей истории Павелецкого направления Московской железной дороги начал свою работу на станции Ожерелье.

Экспозиция, посвященная истории Павелецкого направления Московской железной дороги, была открыта на станции Ожерелье. Она включает в себя исторические документы, фотографии, награды, предметы интерьера и быта железнодорожников, макеты локомотивов различных моделей, а также информацию о железнодорожной ветке Павелец – Москва, строительство которой началось на рубеже XIX–XX веков.

Посетив музей, люди смогут узнать о истории открытия станций Кашира и Ожерелье, других значимых событиях, связанных с железной дорогой. Например, как в 1950-х годах участок Ожерелье – Павелец стал местом тестирования новой системы энергоснабжения на Московском узле, где впервые были запущены грузовые поезда на переменном токе, а станция Ожерелье стала первой в стране, где производилось соединение разных видов тока.

Один из разделов экспозиции посвящен железнодорожникам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

В музее планируют организовывать экскурсии для школьников и студентов профильных учебных заведений, а также встречи с ветеранами труда.

Новое музейное пространство было открыто в Год железнодорожной славы, объявленный в ОАО «РЖД». В рамках этого года проводятся мероприятия по сохранению исторической памяти и популяризации достижений отрасли, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.