Транспортировка людей по направлениям межрегионального проекта «Соединяя Черноземье» в первом полугодии 2025 года увеличилась на 29%

16:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года количество перевозок по железнодорожным путям межрегионального проекта «Соединяя Черноземье», связывающего Воронеж с четырьмя прилегающими региональными центрами, увеличилось на 29% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. За 6 месяцев было выполнено 714 поездок, перевезено свыше 93,2 тыс. пассажиров, включая:

Воронеж – Курск (136 поездок, 11,5 тыс. пассажиров);

Воронеж – Белгород (324 поездки, 35,2 тыс. пассажиров);

Воронеж – Липецк – Елец (152 поездки, 21,1 тыс. пассажиров);

Воронеж – Мичуринск – Тамбов (102 поездки, 25,4 тыс. пассажиров).

Отметим, что проект «Соединяя Черноземье» на Юго-Восточной железной дороге осуществляется постепенно с 2022 года. Детальную информацию о расписании поездов можно найти на веб-сайте «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и в кассах для продажи билетов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.