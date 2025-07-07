Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководитель Горьковской железной дороги вручил свидетельства о обучении будущим работникам железнодорожного транспорта

2025-07-07 16:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Выпускники Нижегородского института путей сообщения, являющегося филиалом Приволжского государственного университета путей сообщения, получили дипломы о высшем профессиональном образовании. Церемония вручения прошла 7 июля 2025 года в Нижнем Новгороде.

Во время мероприятия особое внимание уделили тем, кто учился по целевому договору. В этом году таких студентов было 15, большинство из которых уже работают на Горьковской магистрали.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, и Дамир Фатыхов, руководитель Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, вручили дипломы с отличием выпускникам-целевикам, подарили им памятные сувениры и поздравили с окончанием учебы.

«Получение диплома – это старт для вас как для будущих специалистов и профессионалов в вашей области. Не забывайте, что в такой быстро развивающейся отрасли, как железнодорожный транспорт, постоянное обновление знаний и повышение компетентности - ключ к успешной карьере. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности!» - сказал Сергей Дорофеевский.

В этом году диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением квалификации «специалист» получил 51 выпускник. Большая часть из них - инженеры путей сообщения.

Отметим, что 5 выпускных работ студентов этого года были выполнены по заданию Горьковской железной дороги и получили гранты.

Отметим, что Горьковская магистраль систематически осуществляет набор действий, целью которых является развитие методов повышения квалификации и подготовки потенциальных сотрудников. Это включает регулярные встречи руководителей железнодорожной компании со студентами специализированных образовательных учреждений, а также проведение совместных стратегических сессий между работниками железной дороги и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

