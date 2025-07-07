Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и Пермский регион заключили договор о взаимодействии.

15:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 июля 2025 года на территории Международной промышленной экспозиции «ИННОПРОМ–2025» в Екатеринбурге, Открытое акционерное общество «РЖД» и Пермский край оформили договор о совместной работе и взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта на промежуток времени с 2026 по 2028 годы. Документ подписали руководитель Свердловской железной дороги Павел Бурцев и глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Договор устанавливает ключевые аспекты сотрудничества сторон с целью улучшения транспортной поддержки экономики Пермского края, а также для максимального и качественного удовлетворения потребностей жителей в пассажирских перевозках. В частности, это включает в себя реализацию проекта по улучшению Пермского железнодорожного узла с постройкой моста через реку Каму, обновление железнодорожной инфраструктуры и создание новых остановочных пунктов, а также развитие сети пригородных железнодорожных маршрутов.

Также в документе прописаны планы сторон по сотрудничеству в рамках проекта «Компактный город», который предусматривает интеграцию пригородных поездов в транспортную систему Пермской городской агломерации. Особое внимание в договоре уделяется вопросам транспортной безопасности, предотвращению аварий на перекрестках автомобильных и железных дорог и профилактике травматизма граждан в зоне движения поездов.

«Свердловская железная дорога и Пермский край поддерживают продолжительные конструктивные связи. Договор полностью охватывает те вопросы, которые контролируются в рамках нашего сотрудничества с регионом. Это создание условий для стабильного развития транспортной системы Прикамья, реализация проектов в области пассажирских и грузовых перевозок, а также проектов социального значения», – заявил Павел Бурцев.

Дмитрий Махонин подтвердил, что ОАО «РЖД» является значимым союзником региона. Основные цели региональных властей и компании – улучшение качества и уровня комфорта железнодорожных перевозок для граждан, совершенствование транспортной связи между столицей края и муниципалитетами. В этом направлении систематически обновляется подвижной состав пригородных поездов и расширяются маршруты. Продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая увеличение возможностей грузоперевозок, отметила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.