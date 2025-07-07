Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июне этого года объем перевозок на Детской железной дороге в Казани увеличился на 22%

2025-07-07 14:14
В июне 2025 года, Казанская Детская железная дорога перевезла около 13 тысяч пассажиров, что на 22% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Среди них было примерно 6,6 тысяч детей и свыше 6,3 тысяч взрослых.

В рамках летней практики 2025 года, ученики ДЖД обслуживают всю инфраструктуру дороги и контролируют движение поездов. В каждой поездке управление локомотивом осуществляет молодой железнодорожник под наблюдением опытного наставника.

Кроме того, дети изучают профессии машиниста локомотива, дежурного на станции, проводника и другие. В течение учебного года они прошли обучение по основам железнодорожного дела, включая охрану труда.

Казанская Детская железная дорога – одна из самых новых дорог: ее открытие состоялось 30 августа 2007 года. На данный момент на дороге функционируют 2 станции – Молодежная и Изумрудная, а также 2 платформы для посадки – Спортивная и Березовая роща. Поездка по ним занимает примерно 30 минут, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

