В летнем лагере "Огоньки" работники Восточно-Сибирской железной дороги организовали обучающий семинар по безопасности для юных посетителей.

2025-07-07 11:08
В летнем лагере
Работники Восточно-Сибирской железнодорожной компании организовали учебный семинар по безопасности для детей, которые проводят свои каникулы в летнем лагере «Огоньки» в Шелеховском районе Иркутской области. Это событие было частью кампании «Железная дорога: твой безопасный путь», которая проводится на ВСЖД.

Детям напомнили о правилах перехода через железнодорожные пути, о том, как вести себя на станции и в поездах, а также о том, что нужно помнить, находясь рядом с пешеходными мостами. Кроме того, детям показали мультфильмы, посвященные безопасному поведению вблизи железнодорожных путей. Большинство из этих правил дети уже знают и стараются их придерживаться.

В качестве подарка каждый участник получил яркие брошюры и информационные листовки, а также сувениры с фирменной символикой.

Стоит отметить, что благодаря таким профилактическим мероприятиям количество инцидентов с участием пешеходов уменьшается. Так, с начала 2025 года на территории ВСЖД было зафиксировано 21 случай травматизма, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает всех граждан быть настороже на транспортных объектах. Напоминайте своим близким, детям, друзьям о рисках, связанных с нахождением рядом с железной дорогой, и о важности соблюдения правил безопасности для сохранения жизни и здоровья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

