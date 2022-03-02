Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Регулярное скоростное сообщение между Воронежем и Курском будет запущено 6 марта

2022-03-02 16:30
Регулярное скоростное сообщение между Воронежем и Курском будет запущено 6 марта
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Запуск регулярного скоростного сообщения между Воронежем и Курском состоится в воскресенье, 6 марта.

Рельсовый автобус РА-2 сообщением Воронеж-1 – Курск – Воронеж-1 будет курсировать по воскресеньям. Из Воронежа состав будет отправляться в 06:50 и прибывать на станцию назначения в 10:50. Остановки на станциях: Семилуки, Касторная Курская, Кшень, Мармыжи, Черемисиново и Щигры. В обратном направлении из Курска поезд будет отправляться в 16:45 и прибывать на станцию Воронеж-1 в 20:10. Время в пути следования – 3 часа 25 минут.

С 11 марта на этом участке начнут курсировать рельсовые поезда РА-3. Они будут отправляться со станции Курск по пятницам и воскресеньям в 18:09 и прибывать в Воронеж в 22:20, со станции Воронеж-1 – отправляться по субботам и понедельникам в 05:05 и прибывать в Курск в 08:40.

Начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов отметил: «Мы имеем очевидные конкурентные преимущества перед автоперевозками: пассажиры будут быстрее добираться до пункта назначения, проезд будет удобнее, безопаснее и дешевле в сравнении с автотранспортом. Нами проведена масштабная работа с главами администраций Белгорода, Липецка и Тамбова. Планируем развивать межобластное железнодорожное сообщение скоростными поездами и между этими регионами», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru