Регулярное скоростное сообщение между Воронежем и Курском будет запущено 6 марта

16:30

Запуск регулярного скоростного сообщения между Воронежем и Курском состоится в воскресенье, 6 марта.

Рельсовый автобус РА-2 сообщением Воронеж-1 – Курск – Воронеж-1 будет курсировать по воскресеньям. Из Воронежа состав будет отправляться в 06:50 и прибывать на станцию назначения в 10:50. Остановки на станциях: Семилуки, Касторная Курская, Кшень, Мармыжи, Черемисиново и Щигры. В обратном направлении из Курска поезд будет отправляться в 16:45 и прибывать на станцию Воронеж-1 в 20:10. Время в пути следования – 3 часа 25 минут.

С 11 марта на этом участке начнут курсировать рельсовые поезда РА-3. Они будут отправляться со станции Курск по пятницам и воскресеньям в 18:09 и прибывать в Воронеж в 22:20, со станции Воронеж-1 – отправляться по субботам и понедельникам в 05:05 и прибывать в Курск в 08:40.

Начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов отметил: «Мы имеем очевидные конкурентные преимущества перед автоперевозками: пассажиры будут быстрее добираться до пункта назначения, проезд будет удобнее, безопаснее и дешевле в сравнении с автотранспортом. Нами проведена масштабная работа с главами администраций Белгорода, Липецка и Тамбова. Планируем развивать межобластное железнодорожное сообщение скоростными поездами и между этими регионами», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.