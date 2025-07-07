3 субурбанских поезда, следующих по восточной ветке Красноярской железной дороги, изменят свое расписание 8 и 11 июля 2025 года.

10:06

В связи с планируемыми ремонтными работами на участке Солянка – Филимоново Красноярской железнодорожной линии, 8 и 11 июля три пригородных электропоезда будут следовать по измененному графику.

В эти дни утренний экспресс Красноярск – Иланская отправится со станции Красноярск на 9 минут позже обычного времени – в 09:53 вместо 09:44, а прибытие на все станции маршрута будет отложено на 9-18 минут. Прибытие на конечную станцию Иланская запланировано на 14:40.

Вечерний скоростной электропоезд Иланская – Бугач отправится со станции Иланская в 15:00 вместо обычных 14:55, при этом прибытие на станции Красноярск и Бугач останется без изменений.

Пригородный поезд Уяр – Иланская отправится в путь со станции Уяр на 30 минут позже обычного времени – в 07:19 вместо 06:51. Прибытие на станцию Иланская ожидается в 10:32.

Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.