Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

3 субурбанских поезда, следующих по восточной ветке Красноярской железной дороги, изменят свое расписание 8 и 11 июля 2025 года.

2025-07-07 10:06
3 субурбанских поезда, следующих по восточной ветке Красноярской железной дороги, изменят свое расписание 8 и 11 июля 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными работами на участке Солянка – Филимоново Красноярской железнодорожной линии, 8 и 11 июля три пригородных электропоезда будут следовать по измененному графику.

В эти дни утренний экспресс Красноярск – Иланская отправится со станции Красноярск на 9 минут позже обычного времени – в 09:53 вместо 09:44, а прибытие на все станции маршрута будет отложено на 9-18 минут. Прибытие на конечную станцию Иланская запланировано на 14:40.

Вечерний скоростной электропоезд Иланская – Бугач отправится со станции Иланская в 15:00 вместо обычных 14:55, при этом прибытие на станции Красноярск и Бугач останется без изменений.

Пригородный поезд Уяр – Иланская отправится в путь со станции Уяр на 30 минут позже обычного времени – в 07:19 вместо 06:51. Прибытие на станцию Иланская ожидается в 10:32.

Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать по бесплатному номеру телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на веб-сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru