В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в первом полугодии 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, за первые 6 месяцев 2025 года на станциях Красноярской железной дороги было загружено:

каменного угля – 28,7 млн тонн (снижение на 1,2% по сравнению с январем – июнем 2024 года);

цветной и серной руды – 2,6 млн тонн (снижение на 4,6%);

железной и марганцевой руды – 907,8 тыс. тонн (рост на 4,1%);

зерна – 592,7 тыс. тонн (снижение на 10,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 494 тыс. (снижение на 8,7%);

химических веществ и соды – 247 тыс. тонн (рост на 11%).

Грузооборот за первое полугодие 2025 года возрос на 4,2% и достиг 72,9 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 85,6 млрд тонно-км (рост на 4,3%).

Напоминаем, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.