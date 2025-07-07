В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза.

Согласно свежим данным, в первом полугодии 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В частности, за первые 6 месяцев 2025 года на станциях Красноярской железной дороги было загружено:
Грузооборот за первое полугодие 2025 года возрос на 4,2% и достиг 72,9 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 85,6 млрд тонно-км (рост на 4,3%).
Напоминаем, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.