Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза.

2025-07-07 09:34
В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, в первом полугодии 2025 года на Красноярской железнодорожной линии было перевезено 39,3 млн тонн груза, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, за первые 6 месяцев 2025 года на станциях Красноярской железной дороги было загружено:

  • каменного угля – 28,7 млн тонн (снижение на 1,2% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • цветной и серной руды – 2,6 млн тонн (снижение на 4,6%);
  • железной и марганцевой руды – 907,8 тыс. тонн (рост на 4,1%);
  • зерна – 592,7 тыс. тонн (снижение на 10,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 494 тыс. (снижение на 8,7%);
  • химических веществ и соды – 247 тыс. тонн (рост на 11%).

Грузооборот за первое полугодие 2025 года возрос на 4,2% и достиг 72,9 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 85,6 млрд тонно-км (рост на 4,3%).

Напоминаем, что в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru