В первой половине 2025 года было вложено 2,3 млрд рублей в модернизацию пути на Юго-Восточной железнодорожной линии.

09:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до июня 2025 года было вложено 2,3 млрд рублей в модернизацию железнодорожного хозяйства на ЮВЖД. Было обновлено свыше 76 км железнодорожных путей и установлено 26 стрелочных переводов.

Ремонтные работы на железнодорожных участках были выполнены на следующих перегонах: Россошь – Райновская, Придача – Масловка, Колено – Некрылово (Воронежская область), Липецк – Чугун-1, Соколье – Дон (Липецкая область), Горшечное – Роговое (Курская область), Родничок – Пост 463 км (Саратовская область), Старое Юрьево – Челновская (Тамбовская область), Колышлей – Скрябино (Пензенская область).

Запланированные ремонтные работы на железнодорожных путях направлены на улучшение надежности инфраструктуры железной дороги и ускорение движения грузовых и пассажирских поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.