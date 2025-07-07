Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года было вложено 2,3 млрд рублей в модернизацию пути на Юго-Восточной железнодорожной линии.

2025-07-07 09:27
В первой половине 2025 года было вложено 2,3 млрд рублей в модернизацию пути на Юго-Восточной железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до июня 2025 года было вложено 2,3 млрд рублей в модернизацию железнодорожного хозяйства на ЮВЖД. Было обновлено свыше 76 км железнодорожных путей и установлено 26 стрелочных переводов.

Ремонтные работы на железнодорожных участках были выполнены на следующих перегонах: Россошь – Райновская, Придача – Масловка, Колено – Некрылово (Воронежская область), Липецк – Чугун-1, Соколье – Дон (Липецкая область), Горшечное – Роговое (Курская область), Родничок – Пост 463 км (Саратовская область), Старое Юрьево – Челновская (Тамбовская область), Колышлей – Скрябино (Пензенская область).

Запланированные ремонтные работы на железнодорожных путях направлены на улучшение надежности инфраструктуры железной дороги и ускорение движения грузовых и пассажирских поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru