В первой половине 2025 года на территории Московской железной дороги было устранено свыше 360 незаконных переходов к железнодорожным трассам.

2025-07-08 17:21
С января по июнь 2025 года на территории Московской железной дороги было устранено свыше 360 незаконных проходов к железнодорожным путям. Работники железной дороги отремонтировали около 1,6 тыс. кв. м поврежденных ограждений, расположенных вдоль путей и препятствующих доступу к зоне движения поездов.

Больше 65% случаев получения травм населением на железной дороге происходит из-за грубого нарушения правил безопасности – перехода через железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Чтобы предотвратить несчастные случаи, работники железной дороги регулярно проводят информационно-профилактическую работу с пассажирами, включая детей и подростков в летних лагерях.

Также, с начала 2025 года сотрудники магистрали провели ремонт 153 пешеходных переходов, заменив настилы на 47 одноуровневых пешеходных переходах на резинокордовое покрытие.

Московская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах и проявлять особую осторожность при пересечении железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

