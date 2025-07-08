Транспортировка пассажиров по Куйбышевской железнодорожной линии в период с января по июнь текущего года увеличилась на 4,1%

15:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 10 млн пассажиров (+4,1%), включая 2,3 млн (-2,7%) в дальних поездках и 7,7 млн (+6,4%) в пригородных перевозках.

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 0,3% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,6 млрд пасс.-км, включая 393,4 млн пасс.-км (+10,7%) в пригородных перевозках и 2,2 млрд пасс.-км (+1,9%) в дальних поездках.

В июне 2025 года было отправлено около 2 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них в пригородных перевозках - 1,5 млн, что на 1,8% больше, чем в июне 2024 года, а в дальних поездках - 489 тыс. (-2,8%).

В июне пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге составил 602 млн пасс.-км, что на 3,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В пригородных перевозках он увеличился на 8,8%, составив 77 млн пасс.-км, а в дальних поездках уменьшился на 5,2% (525,3 млн пасс.-км), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.