Сервис мультимодальной транспортной логистики гарантирует перевозку товаров из Беларуси в Калининградскую область.

12:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Услуга мультимодальной транспортной логистики для перевозки грузов в Калининградскую область, которая включает использование автомобильного, железнодорожного и паромного транспорта на различных этапах маршрута, расширяет свою зону обслуживания. В 2025 году в нее будут включены такие белорусские города как Минск, Гомель, Брест и Гродно.

Презентация данного транспортно-логистического сервиса прошла на собрании регионального координационного совета, посвященного улучшению эффективности железнодорожных перевозок, на Калининградской магистрали с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества.

Предлагается доставлять товары и продукцию для грузополучателей из Калининграда автотранспортом до складских комплексов в Минске, Гомеле, Бресте или Гродно, затем перегружать их в крытые вагоны для дальнейшей транспортировки и отправки по железнодорожно-паромной линии Усть-Луга – Балтийск в самый западный регион России. Ожидаемый срок доставки составит примерно 10 дней.

В конце 2024 года на Калининградской магистрали был запущен мультимодальный транспортно-логистический сервис для перевозки грузов в/из Санкт-Петербурга, который позволяет максимально эффективно использовать возможности железнодорожных паромов. Товары, которые перевозятся тремя грузовиками, перегружают в один крытый вагон, поэтому услуга получила неофициальное название «Три в одном». Предприниматели уже оценили эффективность этой логистической модели при доставке строительных материалов в регион, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.