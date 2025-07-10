Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 12 июля 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов в Московской и Брянской областях.

2025-07-10 17:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 июля изменится график движения некоторых пригородных поездов в Московской и Брянской областях, а также на Большом кольце МЖД. Это связано с проведением работ по улучшению инфраструктуры на станциях Куровская, Тросна и Бекасово-Сортировочное, а также на участке Блокпост 123 км – Пурлово.

Так, 12 и 16 июля с 06:40 до 16:40 на станции Куровская Казанского направления будут проводиться работы по установке новых стрелочных переводов. В это время движение поездов по одному из путей, ведущему в сторону области, будет приостановлено. В связи с этим в график движения пригородных электропоездов внесены корректировки. Например, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а часть составов временно исключена из расписания.

13, 14, 20, 27 и 31 июля на станции Бекасово-Сортировочная Большого кольца МЖД с 09:30 до 15:30 будут проводиться плановые работы на путях. В эти дни некоторые пригородные поезды, следующие по этим участкам, будут исключены из расписания.

С 14 июля с 00:20 до 18 июля 00:20 на участке Блокпост 123 км – Пурлово Павелецкого направления будет осуществляться капитальный ремонт железнодорожного пути, во время которого движение по второму пути будет приостановлено. В связи с этим в график движения пригородных электропоездов внесены корректировки. Например, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые поезда пройдут без остановок на станциях Блокпост 123 км и Платформа 121 км в сторону Ожерелья, 4 поезда исключены из расписания.

На станции Тросна в Жуковском районе Брянской области с 13 по 22 июля с 00:20 до 05:25 будут проводиться работы по ремонту путей и стрелочных переводов. В это время из расписания будет исключен один пригородный поезд (№ 6290 сообщением Брянск-Орловский – Жуковка).

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров проявить понимание к проводимым работам и своевременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

