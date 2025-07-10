В первой половине 2025 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды налоги в размере 11,8 млрд рублей.

За первое полугодие 2025 года (с января по июнь) Свердловская железная дорога, включая все структурные единицы филиалов ОАО «РЖД», расположенные на ее территории, внесла в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 11,8 млрд рублей.

Из этой суммы на региональные и местные бюджеты было перечислено 6,9 млрд рублей, включая:

3 млрд рублей в бюджет Свердловской области;

1,3 млрд рублей в бюджет Пермского края;

1,1 млрд рублей в бюджет Тюменской области;

1,3 млрд рублей в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

0,2 млрд рублей в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также стоит отметить, что ОАО «РЖД» продолжает быть главным заказчиком для промышленности этих регионов. В 2025 году планируется приобрести товары от предприятий Свердловской и Тюменской областей, Пермского края и ХМАО – Югры на сумму 62,17 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.