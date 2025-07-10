С начала года до июня 2025 года, двухэтажные вагоны на Горьковской железнодорожной линии обслужили около 900 тысяч пассажиров.

15:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии этого года около 900 тыс. пассажиров были перевезены двухэтажными поездами, которые следуют по Горьковской железной дороге. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За шесть месяцев почти 306 тыс. пассажиров воспользовались двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии, а между Москвой и столицей Удмуртии - 205,6 тыс.

Со столицей Татарстана было отправлено 201,6 тыс. пассажиров, а со столицей Марий Эл - почти 152 тыс. человек.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия, а также вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.