Железнодорожная линия Горьковская приняла участие в Международном экспо «АгроВолга-2025»

13:14

Главный транспортный коридор для аграрной продукции в Поволжье, Горьковская железная дорога, участвует в Международной выставке «АгроВолга-2025», проходящей в эти дни в Казани.

На экспозиции железнодорожников демонстрируются возможности грузоперевозок, услуги терминально-складского комплекса и торговой площадки «РЖД Маркет».

Сотрудники железной дороги представляют гостям цифровые сервисы в области логистики, рассказывают о сервисах «Грузовой экспресс» и «Перевозка грузов по расписанию», а также о преимуществах использования информационно-справочной системы «Личный кабинет».

По словам руководителя Казанского агентства фирменного и транспортного обслуживания Елены Ашаевой, значительная часть погрузки сельскохозяйственной продукции на Горьковской железной дороге приходится на Республику Татарстан.

«Погрузка зерна в 2024 году на Горьковской магистрали достигла рекордных значений. Впервые этот показатель превысил 637 тыс. тонн (на 2% больше, чем в 2023 году). Значительную роль в этом процессе сыграл запуск Свияжского мультимодального логистического центра в прошлом году. Кроме того, среди продукции в погрузке преобладают растительное масло, жом, удобрения, сахар, мука, комбикорма, сельхозтехника. Сельскохозяйственная продукция из Татарстана отправляется по железной дороге на Дальний Восток, в Китай, а также через морские порты в Турцию, Египет, Иран и Саудовскую Аравию», – подчеркнула Елена Ашаева.

Мероприятие собрало 400 компаний из 27 стран мира, включая Китай, Иран и Белоруссию. Ожидается, что число посетителей достигнет около 15 тыс. человек.

Также в программе предусмотрено участие в деловых сессиях – круглых столах, заседаниях, панельных дискуссиях, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.