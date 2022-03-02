В Республике Башкортостан в праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов

В график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республике Башкортостан, вносятся изменения в связи с празднованием Международного женского дня.
Так, 4 марта 2022 года движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию четверга, 5 марта – пятницы, 6 и 7 марта – субботы, 8 марта – воскресенья и 9 марта – понедельника.
5 марта назначаются дополнительные поезда:
Выводятся из графика:
6, 7, 8 марта назначаются дополнительные поезда:
Выводятся из графика:
Время указано местное.
Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.