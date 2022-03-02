Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Республике Башкортостан в праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов

2022-03-02 16:25
В Республике Башкортостан в праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республике Башкортостан, вносятся изменения в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 4 марта 2022 года движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию четверга, 5 марта – пятницы, 6 и 7 марта – субботы, 8 марта – воскресенья и 9 марта – понедельника.

5 марта назначаются дополнительные поезда:

  • № 6917 Инзер (отпр. 06:10) – Зуяково (приб. 06:54),
  • № 6918 Зуяково (отпр. 07:15) – Инзер (приб. 08:00),
  • № 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19),
  • № 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21).

Выводятся из графика:

  • № 6875/6876 Уфа (отпр. 07:08) – Новоабзаково (приб. 13:05),
  • № 6879/6880 Новоабзаково (отпр. 14:16) – Уфа (приб. 19:36).

6, 7, 8 марта назначаются дополнительные поезда:

  • № 6875/6876 Уфа (отпр. 07:08) – Новоабзаково (приб. 13:05),
  • № 6879/6880 Новоабзаково (отпр. 14:16) – Уфа (приб. 19:36).

Выводятся из графика:

  • № 6917 Инзер (отпр. 06:10) – Зуяково (приб. 06:54),
  • № 6918 Зуяково (отпр. 07:15) – Инзер (приб. 08:00),
  • № 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19),
  • № 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21).

Время указано местное.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru