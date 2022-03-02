В Республике Башкортостан в праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов

В Республике Башкортостан в праздничные выходные изменится график движения пригородных поездов

16:25

В график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республике Башкортостан, вносятся изменения в связи с празднованием Международного женского дня.

Так, 4 марта 2022 года движение пригородных поездов будет осуществляться по расписанию четверга, 5 марта – пятницы, 6 и 7 марта – субботы, 8 марта – воскресенья и 9 марта – понедельника.

5 марта назначаются дополнительные поезда:

№ 6917 Инзер (отпр. 06:10) – Зуяково (приб. 06:54),

№ 6918 Зуяково (отпр. 07:15) – Инзер (приб. 08:00),

№ 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19),

№ 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21).

Выводятся из графика:

№ 6875/6876 Уфа (отпр. 07:08) – Новоабзаково (приб. 13:05),

№ 6879/6880 Новоабзаково (отпр. 14:16) – Уфа (приб. 19:36).

6, 7, 8 марта назначаются дополнительные поезда:

№ 6875/6876 Уфа (отпр. 07:08) – Новоабзаково (приб. 13:05),

№ 6879/6880 Новоабзаково (отпр. 14:16) – Уфа (приб. 19:36).

Выводятся из графика:

№ 6917 Инзер (отпр. 06:10) – Зуяково (приб. 06:54),

№ 6918 Зуяково (отпр. 07:15) – Инзер (приб. 08:00),

№ 6460 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19),

№ 6420 Уфа (отпр. 17:53) – Урман (приб. 19:21).

Время указано местное.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.