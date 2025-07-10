Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В регионе Кострома для транспортировки спортсменов на спортивные события предусмотрены субурбанские поезда.

2025-07-10 11:40
Специальные пригородные поезда будут обеспечивать транспортировку участников и зрителей соревнований по бегу и ориентированию «Галичское Заозерье», которые состоятся в Костромской области 12 и 13 июля.

Сотрудники железной дороги в сотрудничестве с региональным правительством организовали транспортное сообщение из Костромы в Галич и обратно 12 июля. Будут работать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Отправление из Костромы запланировано на 10:25, прибытие в Галич - в 12.25. Обратный рейс из Галича запланирован на 21:00, в региональный центр «Орлан» доставит пассажиров в 23:00. Рельсовые автобусы будут двигаться без остановок.

С вечернего РА-3 предусмотрена возможность пересадки на дальнего поезда № 147 Кострома – Москва, который отправляется в 23:55.

Билеты доступны для покупки в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», через телеграмм-бота «Электрички РЖД» и непосредственно в «Орланах», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

