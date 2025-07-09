Празднование 65-летия Детской железной дороги в Екатеринбурге.

16:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

65-летний юбилей Свердловской детской железной дороги отмечался 9 июля 2025 года.

Это уникальное место для дополнительного образования и профессиональной подготовки учащихся. ДЖД служит основой для развития научного и технического творчества молодежи, подготовки квалифицированных инженеров и технически подкованных специалистов для железнодорожных путей. За все время работы дорога подготовила более 35 тыс. молодых железнодорожников. Каждый год более половины выпускников поступают в специализированные вузы и колледжи и в дальнейшем связывают свою карьеру с железнодорожной отраслью.

Обучение на учебной дороге проводится в рамках модульной программы дополнительного образования "Кампус роста". Программа объединяет ресурсы ДЖД и технопарка "Кванториум". В процессе обучения ученики постепенно погружаются в особенности железнодорожной отрасли, развивают инженерное мышление и важные личностные качества. В настоящее время в ДЖД обучаются более 1 тыс. детей в возрасте от 11 до 17 лет.

В течение учебного года занятия проводятся в филиалах детской железной дороги, которые находятся почти во всех районах Екатеринбурга, а также на главной площадке в парке Маяковского. Во время ежегодной летней практики на учебной дороге ребята "пробуют" на себе такие профессии, как помощник машиниста, дежурный по станции, поездной диспетчер, осмотрщик вагонов, логист.

В завершении предыдущего года, Детская Железная Дорога (ДЖД) внедрила учебную программу для подготовки студентов старших классов к профессии "помощник машиниста". Обучающий курс для потенциальных машинистов создан на базе "взрослой" программы, но специально модифицирован для учеников. Программа рассчитана на 2 года и включает теоретические и практические блоки. После достижения 18 лет и успешной сдачи квалификационного экзамена, студентам выдают сертификат о получении профессии установленного образца с присвоением квалификации помощника машиниста тепловоза.

В 2025 году был введен уникальный обучающий курс "Паровозное дело". Ученики ДЖД обучаются управлению паровозами и их обслуживанию.

Детская железная дорога в парке Маяковского также является популярным семейным развлечением для жителей и гостей столицы Урала. ДЖД функционирует круглый год - единственная из всех детских железных дорог России. Продолжительность поездки по маршруту длиной 3,1 км составляет 27 минут.

В честь дня рождения, малая железная дорога организовала захватывающую программу для детей и взрослых. Празднование пройдет в субботу, 12 июля, на станции Екатеринбург-Детский. С 11:00 до 17:00 гостей ожидает множество интересного: научные шоу, творческие мастер-классы, танцевальная вечеринка и тематические фотозоны. В 13:08, 14:12 и 16:20 запланированы специальные рейсы, во время которых аниматоры будут развлекать пассажиров в вагонах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.