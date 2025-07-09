В первой половине 2025 года на перекрестках Московского шоссе было зафиксировано 16 аварий.

15:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года на Московской железной дороге было зафиксировано 16 аварий на железнодорожных переездах, вызванных нарушением ПДД водителями. Это соответствует статистике за аналогичный период предыдущего года. В результате этих ДТП пострадали 6 человек, включая водителей и пассажиров автомобилей.

В течение первых 6 месяцев 2025 года наибольшее количество ДТП (8) произошло в Московской области, что в два раза больше, чем в 2024 году. В Москве и Орловской области было зарегистрировано по 2 ДТП (в 2024 году в Москве также было 2, а в Орловской области - 1), а в Калужской, Брянской, Тульской и Смоленской областях - по одному. В Рязанской и Курской областях аварий на переездах не отмечалось.

Согласно статистике, более 90% аварий на переездах МЖД происходят на участках с низкой интенсивностью движения. В этих условиях водители часто теряют бдительность и нарушают правила, пересекая пути на запрещающий сигнал. В течение года сотрудники железной дороги и ГИБДД регулярно проводят рейды по транспортным предприятиям, напоминая автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждая о последствиях нарушения ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает водителей соблюдать ПДД при пересечении переездов. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Нарушая правила, водители рискуют не только своей жизнью, но и жизнями пассажиров поездов и работников локомотивных бригад, отметили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.