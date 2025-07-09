С начала текущего года на Горьковском шоссе было выложено свыше 120 км «бархатной» дороги.

Сотрудниками Горьковской железнодорожной магистрали с начала года было проложено свыше 120 км бесстыкового (или "бархатного") пути. В ходе путеремонтных работ также были заменены 33 стрелочных перевода.

На данный момент капитальный ремонт железнодорожного полотна ведется на нескольких участках в Нижегородской и Владимирской областях: Шеманиха – Уста, Линда – Тарасиха, Соловейка – Пологовка – Сережа, Федулово – Ковров, Чулково – Гороховец, Сатис – Берещено, Сатис – Шатки, Трактовый – Бобыльская.

Работы также продолжаются на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино, Фаленки – Яр в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый в Свердловской области, Бирюли – Куркачи в Татарстане, Шолья – Кама и на станции Кизнер в Удмуртии.

Железнодорожники заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках полотна.

В общей сложности в 2025 году сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали планируют отремонтировать более 207 км пути и заменить свыше 100 стрелочных переводов.

Отметим, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также на увеличение скорости движения поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.