В первой половине нынешнего года более 7,6 тыс. посетителей посетили филиалы Музея Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года филиалы Музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли более 7,6 тыс. посетителей. Было проведено более 200 тематических и образовательных экскурсий для них.

Например, на открытой площадке «Паровозы России» было организовано более 130 экскурсий, которые посетили свыше 4,9 тыс. людей. Более 2,7 тыс. человек посетили музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской магистрали, где для них было организовано около 80 экскурсий.

Экспозиции музея отражают историю магистрали. Среди них - «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие.

В фондах филиалов музея хранятся оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской магистрали и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

В этом году музей «Паровозы России» пополнился 4 новыми образцами подвижного состава – тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все модели были выпущены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

Отметим, что паровоз серии 9П№ 18430 («Малютка») совершил свое первое туристическое путешествие в Музей истории и развития Горьковской железнодорожной магистрали. Он пробыл на экспозиции «Паровозы России» с 1996 по 2024 годы, почти три десятилетия, а в середине предыдущего года был отправлен на капитальный ремонт в депо.

В период с января по июнь 2025 года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетило около 12,9 тыс. человек. Среди них 2,6 тыс. человек посетили филиал в Ижевске, более 1,3 тыс. человек - в Кирове и свыше 1,3 тыс. человек - на станции Лянгасово.

Дополнительную информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном сайте в разделе «О дороге», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.