Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров достигла 3,8 млн ДФЭ в период с января по июнь

2025-07-09 10:08
Транспортировка контейнеров достигла 3,8 млн ДФЭ в период с января по июнь
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первое полугодие 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 3 млн 779,8 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 2,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 498,7 тыс. ДФЭ (-3,2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 2,7 млн ДФЭ (-5,1%). В них было перевезено 40,1 млн тонн грузов (-1,3%), включая:

  • химикаты и соду – 405,3 тыс. ДФЭ (-0,4% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • лесоматериалы – 300,7 тыс. (+2,6%);
  • химические и минеральные удобрения – 228,2 тыс. (-5,6%);
  • метизы – 210,8 тыс. (-2,7%);
  • промтовары – 197,8 тыс. (-2,1%);
  • бумагу – 191,9 тыс. (+5,9%);
  • машинное оборудование – 167,1 тыс. (-12,9%);
  • автомобили и запчасти – 144,4 тыс. (-39,6%);
  • черные металлы – 107,6 тыс. (+1,7%);
  • прочие и сборные грузы – 97,2 тыс. (-4%);
  • строительные материалы – 89,9 тыс. (-32,7%);
  • цветные металлы – 81,2 тыс. (+31%);
  • зерновые – 65,3 тыс. (+0,5%);
  • нефть и нефтепродукты – 45,3 тыс. (-12,9%);
  • продукты перемола – 21,8 тыс. (+2,8%);
  • рыбу – 17,6 тыс. (-5,4%);
  • цветную руду и серное сырье – 14,6 тыс. (-3,4%);
  • мясо и животные жиры – 13,5 тыс. (-4,5%);
  • соль – 6,3 тыс. (увеличение в 1,9 раза);
  • картофель, овощи, фрукты – 5,4 тыс. (-26,5%);
  • каменный уголь – 4,6 тыс. (-33,2%);
  • сахар – 3,5 тыс. (+24,2%);
  • другие продукты питания – 178,7 тыс. (+14,4%).
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru