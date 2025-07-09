Транспортировка контейнеров достигла 3,8 млн ДФЭ в период с января по июнь

10:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первое полугодие 2025 года через сеть ОАО «РЖД» было транспортировано 3 млн 779,8 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщений, что на 2,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 498,7 тыс. ДФЭ (-3,2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 2,7 млн ДФЭ (-5,1%). В них было перевезено 40,1 млн тонн грузов (-1,3%), включая: