В первую вахту в детских лагерях Куйбышевской железнодорожной линии пребывали на отдыхе свыше 780 детей.

В первую смену летнего оздоровительного периода в лагерях на Куйбышевской железной дороге отдых приняли 784 детей. В частности, в оздоровительном центре «Услада» в Самарской области отдыхали 168 детей, в детском лагере имени Гагарина – 320, в лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан – 196, а в лагере «Орленок» Оренбургской области – 100.

В этом году для детей были разработаны уникальные программы, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они включают встречи с ветеранами – заслуженными работниками железной дороги, исторические конкурсы и викторины на патриотическую тематику.

Особое внимание уделяется спортивным активностям. Так, для детей организуются фестивали детского спорта и соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее», «Железнодорожная игротека» и «Железное здоровье». Кроме того, в программе лагерей предусмотрены спортивные игры, секции и соревнования, а также работа кружков по прикладному искусству, хореографических студий.

Детская оздоровительная программа на Куйбышевской железной дороге началась 1 июня и продолжится до 29 августа, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.