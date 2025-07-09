В теплое время года запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.

09:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса в летний период, ОАО «РЖД» назначило дополнительные рейсы поезда № 251/252 Киров – Москва на определенные дни июля.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик по разным маршрутам. С началом лета спрос обычно растет. Поезда, следующие между Кировом, Нижним Новгородом и Москвой, всегда пользуются большим спросом среди пассажиров», – заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, поезд из Кирова будет отправляться с 10 по 24 июля по четным числам в 17:10, прибывая в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы с 11 по 25 июля по нечетным числам в 21:25 и прибудет в Киров на следующий день в 09:55.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород и Владимир.

Напоминаем, что на Горьковской железной дороге также назначены дополнительные рейсы поезда № 273/274 Казань – Москва. Поезд отправится из Казани 10 и 20 июля, 3 и 21 августа в 16:30, прибудет в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 11 и 21 июля, 4 и 22 августа в 16:15, прибудет в Казань на следующий день в 05:05. В маршруте предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и других.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах покупки билетов и о расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.