Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В теплое время года запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.

2025-07-09 09:52
В теплое время года запланированы дополнительные рейсы по маршруту Киров – Москва.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением спроса в летний период, ОАО «РЖД» назначило дополнительные рейсы поезда № 251/252 Киров – Москва на определенные дни июля.

«Мы регулярно анализируем пассажирский трафик по разным маршрутам. С началом лета спрос обычно растет. Поезда, следующие между Кировом, Нижним Новгородом и Москвой, всегда пользуются большим спросом среди пассажиров», – заявил глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, поезд из Кирова будет отправляться с 10 по 24 июля по четным числам в 17:10, прибывая в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Москвы с 11 по 25 июля по нечетным числам в 21:25 и прибудет в Киров на следующий день в 09:55.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород и Владимир.

Напоминаем, что на Горьковской железной дороге также назначены дополнительные рейсы поезда № 273/274 Казань – Москва. Поезд отправится из Казани 10 и 20 июля, 3 и 21 августа в 16:30, прибудет в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении поезд отправится из Москвы 11 и 21 июля, 4 и 22 августа в 16:15, прибудет в Казань на следующий день в 05:05. В маршруте предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и других.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробную информацию о правилах покупки билетов и о расписании поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru