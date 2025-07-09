Во время периода чрезвычайно высоких температур на Красноярской железнодорожной линии применяется специальный режим работы.

09:37

В связи с высокими температурами в регионах, где расположена Красноярская железная дорога, службы, отвечающие за движение поездов и безопасность перевозок, работают в усиленном режиме.

Из-за сильной жары рельсы могут нагреться и искривиться, поэтому особое внимание уделяется территориям Красноярского края, где дневная температура воздуха достигает +25…+30 °C. Это станции и участки пути на Транссибирской магистрали КрасЖД, расположенные в Канском, Емельяновском, Козульском, Ачинском районах Красноярского края, а также на Южном ходу Междуреченск – Тайшет – в Курагинском районе.

Для предотвращения рисков, связанных с высокими температурами окружающего воздуха, путевые бригады постоянно следят за состоянием железнодорожного полотна. Контроль также осуществляется с помощью специализированной путеизмерительной техники – комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов: дефектоскопных тележек и вагонов-путеизмерителей.

Результаты наблюдений в реальном времени передаются в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ), где специалисты мониторят все технические устройства для своевременного предотвращения возможных рисков.

На некоторых участках, где температурные условия особенно сложные, для обеспечения безопасности могут быть введены временные ограничения скорости движения поездов до 40 км/ч.

Отметим, что в жаркую погоду на Красноярской железной дороге работы, связанные с текущим ремонтом пути, проводятся в ранние утренние часы. Рабочий день путевых бригад начинается в 4-5 часов утра и продолжается до начала жары, после чего проводится только осмотр пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.