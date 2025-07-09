Запущено движение поездов по новому пути на участке БАМа между Агней и Анамакитом.

09:29

Движение поездов по новому разъезду 1220 км на участке Агней - Анамакит на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии было запущено.

Эти работы были выполнены в рамках комплекса мер, направленных на увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В общей сложности было уложено 3,1 км новых путей, установлено 8 стрелочных переводов, проложено 61 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки, а также 5,5 км контактной сети.

Новый разъезд проходит у подножия Верхнеангарского горного хребта и пересекает горные реки. Из-за сложности рельефа строители отсыпали 74 тыс. кубометров земляного полотна и построили 5 мостов общей длиной около 80 м.

Ввод в эксплуатацию разъезда на участке Агней - Анамакит способствует увеличению грузоперевозочной способности линии Северобайкальск - Таксимо, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.