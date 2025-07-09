Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Запущено движение поездов по новому пути на участке БАМа между Агней и Анамакитом.

2025-07-09 09:29
Запущено движение поездов по новому пути на участке БАМа между Агней и Анамакитом.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов по новому разъезду 1220 км на участке Агней - Анамакит на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии было запущено.

Эти работы были выполнены в рамках комплекса мер, направленных на увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

В общей сложности было уложено 3,1 км новых путей, установлено 8 стрелочных переводов, проложено 61 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки, а также 5,5 км контактной сети.

Новый разъезд проходит у подножия Верхнеангарского горного хребта и пересекает горные реки. Из-за сложности рельефа строители отсыпали 74 тыс. кубометров земляного полотна и построили 5 мостов общей длиной около 80 м.

Ввод в эксплуатацию разъезда на участке Агней - Анамакит способствует увеличению грузоперевозочной способности линии Северобайкальск - Таксимо, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru