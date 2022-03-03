Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные марта в связи с развитием инфраструктуры для будущего МЦД-4

Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные марта в связи с развитием инфраструктуры для будущего МЦД-4

10:31

В выходные 6, 7, 12 и 13 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время – с 21:30 6 марта до 10:00 7 марта и с 23:30 12 марта до 12:00 13 марта. На станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники демонтируют опорные блоки и временные пролетные строения, которые ранее устанавливались для проведения работ по строительству выходов будущего пешеходного тоннеля на улицу Железнодорожная. Работы проходят под действующими путями без остановки движения поездов. В перспективе длина пешеходного перехода составит 51 м, он будет иметь 4 выхода (2 – на новые платформы и 2 – в город) и вестибюль площадью 1800 кв. м, где разместятся кассы и турникеты. Для удобства пассажиров в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Внуково выведут из расписания, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, будут внесены корректировки в расписание аэроэкпрессов от/до аэропорта Внуково. В первой половине дня 13 марта между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково движения аэроэкспрессов не будет – стандартный график отправления из аэропорта возобновится с 13:00, с Киевского вокзала – с 14:00.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.