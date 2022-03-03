Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные марта в связи с развитием инфраструктуры для будущего МЦД-4

2022-03-03 10:31
Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги изменится в выходные марта в связи с развитием инфраструктуры для будущего МЦД-4
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В выходные 6, 7, 12 и 13 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время – с 21:30 6 марта до 10:00 7 марта и с 23:30 12 марта до 12:00 13 марта. На станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники демонтируют опорные блоки и временные пролетные строения, которые ранее устанавливались для проведения работ по строительству выходов будущего пешеходного тоннеля на улицу Железнодорожная. Работы проходят под действующими путями без остановки движения поездов. В перспективе длина пешеходного перехода составит 51 м, он будет иметь 4 выхода (2 – на новые платформы и 2 – в город) и вестибюль площадью 1800 кв. м, где разместятся кассы и турникеты. Для удобства пассажиров в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Апрелевка и Внуково выведут из расписания, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, будут внесены корректировки в расписание аэроэкпрессов от/до аэропорта Внуково. В первой половине дня 13 марта между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково движения аэроэкспрессов не будет – стандартный график отправления из аэропорта возобновится с 13:00, с Киевского вокзала – с 14:00.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru